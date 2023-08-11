Важное 11 августа 2023, 19:52 Суд арестовал технического директора «Пиро-Росс» после взрыва в Сергиевом Посаде Техдиректора «Пиро-Росс» арестовали до 9 октября после взрыва в Сергиевом Посаде

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Технического директора «Пиро-Росс» заключили под стражу до 9 октября по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде. Сергиево-Посадский суд Московской области отправил его в СИЗО.

На вопрос, как подозреваемый относится к решению, техдиректор ответил: «С восторгом». Ранее подсудимый говорил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями. Он добавил, что не знает, что могло послужить причиной взрыва и просил отправить его под домашний арест.

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Взрыв на частном складе пиротехники вблизи Загорского завода произошел утром 9 августа. Количество пострадавших достигло 80, одна женщина погибла. По последним данным, судьба восьми человек осталась неизвестной. Стихийный мемориал перед заводом в Сергиевом Посаде стал символом памяти и скорби, туда несли цветы и свечи.

Семьи погибших получат два миллиона рублей, пациенты в реанимации — 500 тысяч, все госпитализированные — по 300 тысяч. Власти округа закрепят помощника за каждой семьей, которой коснулся взрыв.