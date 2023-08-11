Эксклюзив 11 августа 2023, 18:24 Гендиректора «Пиро-Росс» Чанкаева доставили в суд Видео «360»: директора «Пиро-Росс» Чанкаева доставили в суд, он не признал вину

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Генерального директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, чей склад взорвался в Сергиевом Посаде, доставили в здание суда. В распоряжении «360» оказалось видео с места событий.

Чанкаев заявил, что не согласен с предъявленными ему обвинениями. Он добавил, что не знает, что могло послужить причиной взрыва. Гендиректор не исключил вариант с диверсией.

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«Ужас», — одним словом описал он первую реакцию на случившееся в Сергиевом Посаде.

Чанкаев отметил, что не может оказать негативное влияние на ход следствия, поэтому попросил отправить его под домашний арест.

«Учитывая мое состояние здоровья, хочу попросить домашний арест», — обратился он к суду.

Взрыв в Сергиевом Посаде прогремел 8 августа. Это случилось на складе, который находился на прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу территории. В результате ЧП пострадали более 80 человек, одна женщина погибла. На месте организовали стихийный мемориал, куда местные приносили цветы. Посетил его и губернатор Московской области Андрей Воробьев.