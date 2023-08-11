Происшествия 11 августа 2023, 10:44 Судьба 8 человек осталась неизвестной после взрыва в Сергиевом Посаде Администрация Сергиева Посада: 8 человек остаются пропавшими без вести после взрыва Телеканал «360»

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После взрыва в Сергиевом Посаде восемь человек остаются пропавшими без вести. Об этом сообщила администрация Сергиево-Посадского городского округа в своем Telegram-канале.

По данным властей, после происшествия от родственников поступило 12 заявлений об исчезновении людей. Впоследствии две семьи отозвали обращения, так как близкие нашлись — их не было на месте ЧП.

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Еще один человек оказался в списке дважды, поскольку недавно сменил фамилию. Его нашли живым в тот же день.

«В итоге остается неизвестной судьба восьми человек», — указала администрация.

Власти напомнили, что после взрыва за медицинской помощью обратились 84 человека. Большинству из них оказали первую помощь и отпустил домой. Одна женщина скончалась в больнице от ожогов.

Взрыв произошел на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, утром 9 августа. ЧП случилось на складе с пиротехникой, принадлежащем частной компании. Следователи устанавливают точные причины случившегося.