Эксклюзив 11 августа 2023, 14:51 «Эмоции переполняют». Жительница Сергиева Посада рассказала, почему пришла на стихийный мемориал Видео «360»: жители Сергиева Посада продолжили приносить цветы к мемориалу

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К стихийному мемориалу в Сергиевом Посаде продолжили приносить гвоздики и свечи. Жительница города рассказала «360», что не смогла пройти мимо и тоже возложила цветы на месте взрыва.

«Когда уже был потушен пожар, локализован — вчера вечером, соответственно, появился мемориал <…> вытащили останки частей здания, которое было разрушено. Люди начали приносить сюда цветы. Вот тоже сегодня пришла возложить цветы. Просто эмоции переполняют уже который день», — рассказала женщина.

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В результате взрыва в Сергиевом Посаде погибла одна женщина, 80 человек пострадали. В Минздраве России сообщили, что лечение в больницах проходят еще 15 пациентов, 56 оказали помощь в амбулаторных условиях. Глава городского округа Дмитрий Акулов рассказал, что скоро все получившие травмы вернутся домой — он навестил их вместе с епископом Фомой.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проявляет свою пастырскую заботу о тех, кто проходит лечение, и о жителях округа, которым довелось пережить ЧП», — заявил Акулов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что семьям погибших выплатят по два миллиона рублей. Пострадавшие тоже получат средства, добавил он.