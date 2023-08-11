Важное 11 августа 2023, 13:11 Андрей Воробьев: семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по 2 миллиона рублей Пресс-служба губернатора Московской области

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Пострадавшие при взрыве в Сергиевом Посаде и их семьи переживают большое потрясение, им максимально окажут заботу, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Семьи погибших получат два миллиона рублей, пациенты в реанимации — 500 тысяч, все госпитализированные — по 300 тысяч. Разрушенное имущество жителей восстановят.

«Сейчас очень важно помочь людям, которые пережили большое потрясение. Тяжелее всего родным и близким погибшей женщины и родственникам тех восьми человек, кто считается пропавшими без вести», — сказал Андрей Воробьев.

Оперативные службы находятся в постоянном контакте с семьями пропавших без вести. Все пострадавшие получают денежные пособия и помощь в любых других вопросах.

«Уже есть решение о специальных региональных выплатах: два миллиона рублей семьям погибших. Тяжело раненным, которые в реанимации, — по 500 тысяч рублей. Всем госпитализированным с переломами — по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении, — по 100 тысяч рублей», — сообщил Андрей Воробьев.

Число пострадавших от взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 80 человек, в больнице находятся 15. В городском округе открыли оперативный штаб помощи жителям.