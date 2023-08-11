Происшествия 11 августа 2023, 17:59 Власти округа закрепят помощника за каждой семьей, которой коснулся взрыв в Сергиевом Посаде Акулов: всем семьям, которых коснулся взрыв в Сергиевом Посаде, дадут помощника Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов / Telegram

Читать 360tv в

За каждой семьей, которой коснулся взрыв в Сергиевом Посаде, закрепят заместителя главы округа, который будет помогать им решать возникающие вопросы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов.

Он отчитался о встрече с пострадавшими, «родственниками погибших» и пропавших без вести, и отметил, что вопросов у них много.

Реклама

«Все <…> получат помощь. Поддержим, поможем каждому, за каждой семьей будет закреплен заместитель, который будет помогать в решении возникающих проблем», — пообещал Акулов.

Он добавил, что случившееся стало общей бедой.

Глава округа напомнил тезисы губернатора Московской области Андрея Воробьева о том, что пострадавшим окажут «максимальную поддержку», в том числе психологическую, при необходимости помогут с похоронами. Всем разъяснили порядок выплат и раздали визитки с телефонами кураторов Минсоцразвития, а также рассказали владельцам разбитых автомобилей, как возместить ущерб. В МЧС и МОПБ № 5 работают линии доверия.

Андрей Воробьев назвал главной задачей как можно скорее вернуть Сергиев Посад к нормальной жизни.