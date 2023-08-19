Происшествия 19 августа 2023, 12:16 Стационары Дагестана приняли 36 пострадавших при взрыве в Махачкале Минздрав: в стационары Дагестана положили 36 пострадавших при взрыве в Махачкале РИА «Новости»

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На лечении в стационарах Дагестана оказались 36 пострадавших при взрыве в Махачкале, среди них — 11 детей. Врачи предоставили пациентам всю необходимую помощь, отметили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В больницах не зафиксировали нехватку медикаментов и расходных материалов, подчеркнули в ведомстве.

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В министерстве напомнили, что 16 пациентов с тяжелыми травмами перевели в клиники Москвы.

Также в сообщении обратились к родственникам и близким пострадавших, предупредив их о том, что посещение федеральных центров ограничили в интересах безопасности и состояния здоровья пациентов.

«Весь необходимый уход здесь оказывается медперсоналом, <…> и постоянного присутствия родственников не требуется», — подчеркнули в Минздраве.

Представители ведомства также призвали доверять информации только официальных источников из-за множества фейков.

Один из них возник на днях, когда анонимные Telegram-каналы начали распространять список с личными данными 13 детей и подростков, пострадавших при взрыве. Авторы утверждали, что информация нужна родителям, которые якобы не могут найти детей. Публикацию опровергли в республиканском Минздраве.

Взрыв на выезде из Махачкалы произошел вечером 14 августа. Пострадали 119 человек, погибли 35. Около 400 зданий получили повреждения, одно из них полностью обрушилось.

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