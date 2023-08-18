Происшествия 18 августа 2023, 18:31 Фейк: список пострадавших от взрыва детей составили в Махачкале для поиска их родителей ЦУР Дагестана опроверг составление списка пострадавших при взрыве в Махачкале детей РИА «Новости»

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Анонимные Telegram-каналы начали распространять список с личными данными 13 детей и подростков, пострадавших при взрыве в Махачкале. Авторы заявили, что публикуемая информация нужна родителям, которые якобы не могут найти своих детей. Публикацию опровергли в республиканском Минздраве.

Фейк:

Родители пострадавших при взрыве в Махачкале 13 несовершеннолетних не могут найти своих детей. Имена, фамилии, диагнозы и адреса медицинских центров, где проходят лечение пострадавшие, опубликовал ряд Telegram-каналов, призвав пользователей к максимальному репосту.

Правда

Дагестанский Центр управления регионом совместно с Минздравом республики опроверг это сообщение. Там заявили, что личности всех пострадавших при взрыве в Махачкале установлены. Их родные получили необходимую информацию. Неопознанных детей, чьих родных не удалось найти, нет.

Опубликованный список назвали информационной диверсией, направленной на введение в заблуждение населения.

Таким образом, информация о существовании списка детей, пострадавших при взрыве в Махачкале, недостоверна. Это подтвердили в Центре управления регионом и Минздраве Дагестана.

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