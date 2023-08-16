Происшествия 16 августа 2023, 16:58 МЧС раскрыло подробности перевозки пострадавших из Махачкалы в Москву МЧС: пострадавших в Махачкале при перевозке в Москву подключили к аппаратам ИВЛ РИА «Новости»

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Медицинские бригады отряда «Центроспас» и Минздрава России сопровождали 16 раненых при взрыве в Махачкале во время перелета в Москву. Об этом рассказал заместитель начальника спасательного отряда Игорь Якиревич.

Он подчеркнул, что перевезенных пациентов перевозили с подключенными аппаратами искусственной вентиляции легких.

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«Полет прошел нормально. Состояние пациентов удовлетворительное, без ухудшения. Всех пострадавших передали бригадам скорой помощи для доставки в медицинские учреждения Москвы», — заявил Якиревич.

Представитель «Центроспаса» добавил, что в 02:30 самолет приземлился в Москве.

По данным Минздрава Дагестана, среди доставленных в российскую столицу пострадавших трое детей. Они продолжат лечение в Клинике Рошаля. Взрослых доставили в Институт имени Склифосовского и другие медицинские учреждения.

Глава Дагестана Сергей Меликов поручил правительству региона обеспечить пострадавших при взрыве и родных, которые сопроводили их в Москву, всем необходимым: жильем, питанием, а также покупкой обратных билетов, когда пациенты поправятся.