Происшествия 16 августа 2023, 13:42 Взрыв в Махачкале полностью снес дом Глава Дагестана Меликов: взрыв на АЗС в Махачкале полностью снес один дом РИА «Новости»

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Взрыв на автозаправке в Махачкале полностью снес один из домов. Об этом сообщил Дагестана Сергей Меликов, его слова привело РИА «Новости».

«Одного из домов попросту нет. Остальные дома пострадали в меньшей или большей степени, в зависимости от близости к эпицентру взрыва. Много ситуаций — от выбитых стекол до различного характера разрушений», — заявил он.

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Меликов сообщал, что доложил о ситуации президенту Владимиру Путину. Российский лидер выразил свои соболезнования в связи с произошедшим, а также предложил федеральную помощь. Также глава региона отмечал, что от последствий взрыва пострадали около 400 различных зданий и домов.

Автозаправочная станция взорвалась в пригороде Махачкалы вечером 14 августа. В результате ЧП погибли 35 человек, десятки получили ранения.

Полицейские задержали одного из причастных к взрыву. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.