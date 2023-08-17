Эксклюзив 17 августа 2023, 16:11 Подозреваемого по делу о взрыве в Махачкале арестовали на два месяца Суд арестовал владельца склада селитры Насрулаева по делу о взрыве в Махачкале

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Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 14 октября Эльдара Насрулаева по делу о взрыве в пригороде Махачкалы. Арестованный арендовал склад удобрений на станции техобслуживания. Заседание проходило в закрытом режиме.

Насрулаева этапировали в Москву из Дагестана 17 августа. Мужчину допросили и поместили в изолятор.

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Взрыв и крупный пожар произошли вечером 14 августа рядом с пересечением Кулинской улицы и федерального шоссе в пригороде Махачкалы. Следователи после осмотра места происшествия выдвинули несколько версий причин ЧП, среди них — нарушение хранения химических удобрений с пожароопасными характеристиками.

Окончательные выводы СК сделает по результатам экспертизы и дальнейшего расследования.

На арендованном складе на территории автосервиса, по информации СМИ, незаконно хранились почти 100 тонн селитры. Владельца удобрений задержали 15 августа. Он пояснил, что арендовал два помещения из четырех. Что послужило причиной ЧП, мужчина объяснить не смог.