09 марта 2023, 13:41
Стало известно о тяжелом состоянии двух пострадавших при взрыве газа в Чите
Центр медицины катастроф: двое находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в Чите
Двое пострадавших при взрыве газа в Чите — ребенок и женщина — находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслана Долгова.
Он напомнил, что среди пострадавших — четверо детей. Состояние троих из них удовлетворительное.
Реклама
«Также медпомощь оказывается семерым взрослым, из них одна женщина в тяжелом состоянии», — добавил Долгов.
Реклама
Состояние еще двоих взрослых оценивается как среднетяжелое, остальных — как удовлетворительное.
Взрыв газа в пятиэтажке в поселке Антипиха произошел сегодня утром. По предварительной информации, случилась разгерметизация газового баллона. Судя по кадрам с места происшествия, верхние этажи оказались разрушены. Очевидцы рассказали: взрыв был настолько сильным, что даже в соседних домах задрожали окна.
Пострадали 11 человек. Из-под обломков здания спасли троих детей. К счастью, обошлось без погибших.
Взрывы
Взрыв газа в Чите
Реклама
Реклама