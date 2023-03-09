Происшествия 09 марта 2023, 13:41 Стало известно о тяжелом состоянии двух пострадавших при взрыве газа в Чите Центр медицины катастроф: двое находятся в тяжелом состоянии после взрыва газа в Чите Телеканал «360»

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Двое пострадавших при взрыве газа в Чите — ребенок и женщина — находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на директора Забайкальского территориального центра медицины катастроф Руслана Долгова.

Он напомнил, что среди пострадавших — четверо детей. Состояние троих из них удовлетворительное.

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«Также медпомощь оказывается семерым взрослым, из них одна женщина в тяжелом состоянии», — добавил Долгов.

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Состояние еще двоих взрослых оценивается как среднетяжелое, остальных — как удовлетворительное.

Взрыв газа в пятиэтажке в поселке Антипиха произошел сегодня утром. По предварительной информации, случилась разгерметизация газового баллона. Судя по кадрам с места происшествия, верхние этажи оказались разрушены. Очевидцы рассказали: взрыв был настолько сильным, что даже в соседних домах задрожали окна.

Пострадали 11 человек. Из-под обломков здания спасли троих детей. К счастью, обошлось без погибших.