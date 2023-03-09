Происшествия 09 марта 2023, 11:59 Еще одного ребенка спасли из-под завалов дома в Чите после взрыва газа МЧС: из-под завалов многоэтажки в Чите вытащили уже троих детей

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Спасатели вытащили уже третьего ребенка из-под завалов многоэтажки в Чите после взрыва газа. Пострадавшего спустили по автолестнице на жестких носилках и передали бригаде скорой помощи. Пресс-служба МЧС опубликовала видео спасательной операции.

Голос ребенка донесся из-под бетонных плит во время минуты тишины. Ппри разборе завалов их периодически объявляют как раз для того, чтобы услышать пострадавших. По предварительной информации, теперь в здании больше нет людей. Вызволить из дома удалось 12 человек. Пятерых, в том числе троих детей, извлекли из-под завалов. Известно о семерых пострадавших.

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Взрыв в пятиэтажном доме в поселке Антипиха раздался сегодня около 08:50. Согласно предварительным данным, причиной стала разгерметизация газового баллона. Верхние этажи оказались разрушены. Взрыв был настолько мощным, что окна задрожали даже в соседних домах. На место тут же выехали экстренные службы.

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