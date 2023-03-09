Эксклюзив 09 марта 2023, 10:25 Появились кадры с места взрыва в Чите «360» опубликовал кадры с места взрыва в Чите

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Верхние этажи пятиэтажки в Чите оказались разрушены в результате взрыва газа в одной из квартир. «360» публикует видео с места ЧП.

На кадрах показано, что часть последнего этажа дома полностью обвалилась. На земле можно заметить груду обломков. Также пострадало и соседнее здание, на некоторых этажах выбиты стекла.

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Сообщение о взрыве поступило в дежурную часть в 08:50 по московскому времени. Спасатели сразу выехали на место ЧП, они уже вытащили из пострадавшего дома восемь человек.

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Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю уточнила, что все случилось в подъезде № 1.

«Произошло обрушение межэтажных перекрытий между четвертым и пятым этажами, а также между пятым этажом и крышей», — уточнили в ведомстве.

По последним данным, в результате случившегося пострадали два человека. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона. Причиной взрыва могла стать разгерметизация газового баллона.