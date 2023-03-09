Эксклюзив 09 марта 2023, 11:04 «Все содрогнулось». Жительница Читы — о силе взрыва в жилом доме Жители соседнего дома в Чите тоже почувствовали взрыв

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Взрыв газа в Чите почувствовали не только в самом доме, где все случилось, но и в соседнем здании, а также в ближайшей школе. Об этом «360» сообщила местная жительница Ксения.

«Папа просто сидел дома так же, как и многие мои знакомые. Раздался такой громкий взрыв, что задрожали окна, все испугались. Живут в соседнем доме», — рассказала она.

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По словам Ксении, ее мама работает в школе, в семи минутах от пострадавшего дома.

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«Говорит, что там тоже было слышно и окна задрожали», — добавила собеседница «360».

В момент случившегося мама Ксении находилась на занятиях.

«Сидела на уроке, проверяла тетради и услышала взрыв. Дети тоже его почувствовали, так как все содрогнулось — и тишина», — вспомнила учительница.

После случившегося преподаватели начали обзванивать своих учеников, которые живут в этом доме.

«Из моих никто не пострадал», — передала собеседница «360» слова своей родственницы.

Взрыв газа произошел в жилом доме поселка Антипиха, на окраине Читы. Он оказался такой силы, что разрушил верхние этажи пятиэтажки.

МЧС показало видео спасения людей. На кадрах видно, что спасатели по лестнице забрались на пятый этаж дома и вытащили оттуда девочку. По последним данным от Минздрава региона, в результате ЧП пострадали три человека.