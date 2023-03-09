Происшествия 09 марта 2023, 12:09 Число пострадавших при взрыве в Чите возросло до 11 Минздрав Читы сообщил об увеличении числа пострадавших при взрыве в доме до 11

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Число пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Чите увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Забайкалья.

«По оперативным данным, пострадавших при взрыве газа в Антипихе 11, из них трое детей», — сообщили в министерстве.

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Ранее сообщалось о шести пострадавших. Спасатели МЧС вызволили из-под обломков трех детей. Последнего из них сразу же передали медикам из скорой помощи. Всего, по данным ведомства, из разрушенного дома достали 12 человек, пятерых обнаружили под обломками.

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Взрыв газа в пятиэтажке Читы произошел 9 марта, четвертый и пятый этажи оказались разрушены. Местная жительница рассказала, что его почувствовали в соседнем здании в ближайшей школе. По предварительным данным, причиной случившегося была разгерметизация газового баллона.