Важное 09 марта 2023, 09:20 Взрыв газа произошел в жилом доме в Забайкальском крае Взрыв произошел в квартире жилого дома в Забайкалье

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В поселке Антипиха в Чите произошел взрыв газа. ЧП произошло в одном из жилых домов, сообщили ТАСС в управлении МВД по Забайкальскому краю.

Спасательное ведомство получило информацию о взрыве бытового газа в 8.50 по Москве. По предварительной информации, взрывом разрушило два этажа жилого дома. Причины произошедшего пока что неизвестны. На место происшествия выдвинулись спасательные службы и бригады медиков.

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«По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа. Известно об одном пострадавшем», — сказано в сообщении.

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По данным СМИ, под завалами дома после взрыва могут находиться бабушка и 5-летний ребенок. В экстренных службах добавили, что взрыв разрушил по меньшей мере пять квартир в доме.