Происшествия 03 марта 2023, 12:19 Стало известно о состоянии раненного украинскими боевиками мальчика из Брянской области Власти Брянской области: раненный украинскими диверсантами мальчик стабилен после операции РИА «Новости»

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Перенесший операцию после ранения при нападении украинских диверсантов мальчик из Брянской области находится в стабильном состоянии. Об этом представитель пресс-службы губернатора региона сообщил РИА «Новости».

«Стабилен, все хорошо», — заявили в пресс-службе, отвечая на вопрос о состоянии мальчика.

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Ребенок получил ранения после того, как группа украинских боевиков расстреляла автомобиль, в котором он ехал с двумя девочками. Водитель транспортного средства погиб на месте. Раненый мальчик помог своим попутчицам выбраться из машины и сбежать.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что во время операции врачи извлекли из тела ребенка пулю. Мальчик остается под наблюдением медицинских специалистов.

Руководитель региона подчеркнул, что намерен подать документы для награды школьника медалью «За отвагу».

Группировка украинских диверсантов напала на брянские села Любечане и Сушаны в Климовском районе Брянской области в минувший четверг, 3 марта. Жертвами нападения стал водитель, который ехал в машине с детьми, и местный житель 1966 года рождения.

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что боевиков выдворили за границы России, где по ним нанесли массированный артиллерийский удар.