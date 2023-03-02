Важное 02 марта 2023, 19:22 Напавших на брянские села диверсантов уничтожили ударом артиллерии ФСБ: напавшую на Брянскую область ДРГ уничтожили ударом артиллерии на территории Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Группировку украинских диверсантов уничтожили массированным артиллерийским ударом после выдворения за границу. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе принятых мер вылазку украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресекли.

Реклама

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — отметили в ФСБ.

Диверсионно-разведывательная группировка украинских боевиков напала на села Сушаны и Любечане Климовского района Брянской области в четверг, 2 марта.

Боевики расстреляли машину с детьми, убив водителя и ранив 11-летнего мальчика. Вторым погибшим стал местный житель 1966 года рождения.

Под минометным обстрелом после атаки также оказалось село Ломаковка Брянской области.

Сотрудники ФСБ и военные прибыли на место для поиска и ликвидации нарушивших границу вооруженных украинских националистов. По данным силовиков, вокруг пострадавших населенных пунктов нашли большое количество снарядов, которые начали разминировать.

Президент России Владимир Путин назвал нападение на Брянскую область терактом. Он пообещал, что ответ для украинских властей окажется жестким.