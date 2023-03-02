Происшествия 02 марта 2023, 21:20 Раненного при атаке ДРГ в Брянской области мальчика представят к награде Губернатор Богомаз: раненого в Брянской области мальчика наградят медалью «За отвагу» Викимедиа

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Пострадавшего от действий ДРГ в Брянской области мальчика представят к государственной награде. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз в эфире Первого канала.

Школьник получил ранение во время нападения украинских диверсантов, но помог спрятаться двум девочкам.

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«Мы считаем, что мальчик — герой, мы готовим все документы для награждения его медалью „За отвагу“», — отметил глава региона.

Врачи доставили мальчика в Климовскую районную больницу. Выяснилось, что у него между ребер находится осколок. Сейчас ребенку делают операцию, добавил Богомаз.

Жертвами атаки диверсантов на село Любечане стали два человека. Во время нападения был обстрелян движущийся автомобиль. В результате погиб водитель и местный житель 1966 года рождения. Под минометным обстрелом после атаки также оказалось село Ломаковка Брянской области.

По данным центра общественных связей ФСБ, группировка украинских диверсантов была уничтожена массированным артиллерийским ударом после выдворения за границу.