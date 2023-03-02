Происшествия 02 марта 2023, 18:59 Раненного при атаке ДРГ в Брянской области мальчика прооперировали Губернатор Богомаз: раненного при атаке в Брянской области мальчика успешно прооперировали РИА «Новости»

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Раненному в результате атаки диверсантов на село Любечане мальчику сделали операцию, она прошла успешно. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно», — написал глава региона.

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По словам Богомаза, хирурги извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Сейчас ребенок находится под постоянным наблюдением врачей.

Ранее глава региона рассказал, что во время нападения на село диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. Ранение получил мальчик 2012 года рождения, школьника госпитализировали.

Число погибших при атаке ДРГ выросло до двух человек. Это водитель машины и мужчина 1966 года рождения.

Президент России Владимир Путин счел атаку ДРГ терактом. Глава государства подчеркнул: диверсанты видели, что в машине находятся дети.