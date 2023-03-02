Важное 02 марта 2023, 17:31 Число погибших при атаке ДРГ на село Любечане выросло до двух человек Богомаз заявил о двух жертвах атаки ДРГ на село Любечане Брянской области РИА «Новости»

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В результате атаки диверсантов на село Любечане погибли два человека. Обновленные данные опубликовал в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«По уточненной информации <…> количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек», — написал он.

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По данным Богомаза, второй погибший — мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия, добавил губернатор.

Ранее он опубликовал информацию, что во время нападения на село диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. В результате погиб водитель. Ранение получил мальчик 2012 года рождения. Его доставили в больницу. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Атаку ДРГ уже прокомментировал президент России Владимир Путин. Он назвал произошедшее терактом. Глава государства обратил внимание, что диверсанты видели и знали, что стреляют по обычной машине мирных жителей, в которой находятся дети.

Цель украинских неонацистов и их хозяев останется невыполненной, ответ на такие шаги будет жестким, подчеркнул президент.