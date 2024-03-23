Важное 23 марта 2024, 11:53 Стало известно о крайне тяжелом состоянии 16 пострадавших при теракте в Подмосковье Минздрав: состояние 16 раненых при теракте в Подмосковье крайне тяжелое РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шестнадцать пострадавших в результате теракта в Crocus City Hall в Красногорске находятся в крайне тяжелом состоянии. Среди них — ребенок. Об этом сообщил помощник главы Минздрава, которого процитировало РИА «Новости».

Состояние еще 44 человек, в том числе двух детей, медики оценили как тяжелое. Еще 32 пострадавшим помогли амбулаторно. Восемь госпитализированных уже выписали в удовлетворительном состоянии.

В Красногорской больнице остаются 11 пострадавших, шестеро из них в тяжелом состоянии в реанимации, остальные — в состоянии средней степени тяжести. Раненым оказывают медпомощь в полном объеме. Запаса донорской крови хватает.

Теракт, случившийся 22 марта, был тщательно спланирован. Преступники хотели сбежать на Украину. Силовики задержали 11 причастных к атаке.

Стрельба в Crocus City Hall унесла жизни как минимум 93 человек. Пострадали еще более 100. Пожар, возникший на месте теракта, к 10:00 23 марта не ликвидировали полностью.