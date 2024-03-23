23 марта 2024, 11:48
Воздух после пожара в Crocus City Hall остался чистым
Минэкологии: ПДК веществ после пожара в Crocus City Hall осталась в норме
В Подмосковье после пожара в Crocus City Hall предельно допустимая концентрация вредных веществ в воздухе осталась в норме. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Московской области.
В министерстве отметили, что, по данным на 10:00 23 марта, полностью ликвидировать возгорание не удалось. На территории городского округа Красногорск дует преимущественно юго-западный ветер со скоростью шесть метров в секунду.
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Специалисты собрали данные с ближайших постов контроля качества атмосферного воздуха, расположенных на расстоянии 3,3-8,2 километра от Crocus City Hall.
«Превышений установленных нормативов не зафиксировано», — подчеркнули в Минэкологии.
По данным сотрудников ведомства, концентрация диоксида азота составила не более 0,3 ПДК максимально разовой в рабочей зоне. Концентрации остальных загрязняющих веществ, характерных для продуктов горения, не превысили 0,2 ПДК.
Пожарные продолжают работать возле здания концертного зала. Видео с места теракта утром 23 марта публиковал «360».
Минэкологии Подмосковья
Стрельба в Crocus City Hall
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