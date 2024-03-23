Важное 23 марта 2024, 11:49 Совершившие теракт в Crocus City Hall собирались сбежать на Украину ФСБ: у совершивших теракт в Crocus City Hall были контакты на Украине РИА «Новости»

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После теракта в Crocus City Hall причастные к нему лица собирались перейти российско-украинскую границу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«После совершения теракта преступники пытались скрыться, продвигаясь на машине в сторону российско-украинской границы», — указали в ведомстве.

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Силовики подчеркнули, что у террористов были необходимые контакты на Украине. Свои действия они тщательно спланировали.

По данным ФСБ, злоумышленники заранее спрятали в тайнике оружие, из которого открыли стрельбу по собравшимся в здании концертного зала.

Четырех подозреваемых в теракте — непосредственных исполнителей — задержали в Брянской области с разницей в несколько часов благодаря слаженным действиям специальных и правоохранительных ведомств. Всего сотрудники спецслужб взяли 11 человек, причастных к стрельбе и пожару в Crocus City Hall.

Задержанных уже этапируют в Москву. Расследование уголовного дела продолжается.