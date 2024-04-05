Криминал 05 апреля 2024, 02:01 Напавшего на главу Мурманской области задержал сотрудник Росгвардии РИА «Новости»: напавшего на Чибиса задержал росгвардеец

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Напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержал сотрудник Росгвардии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сотрудник Росгвардии и задержал», — отметила собеседник агентства, отвечая на вопрос, была ли у Чибиса охрана во время встречи с жителями Апатитов.

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В результате нападения Чибис получил ножевое ранение и был отправлен в реанимационное отделение городской больницы. Нападавшего задержали. Во время допроса он заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. При задержании его ранили в ногу.

В парикмахерской на улице Чертановская в Москве ранее произошло убийство. По предварительным данным, подросток нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. Правоохранители задержали подозреваемого, против него возбудили уголовное дело.