Происшествия 24 января 2024, 16:30 Стали известны имена погибших в Ил-76 пленных бойцов ВСУ Симоньян опубликовала список разбившихся в Ил-76 пленных бойцов ВСУ vk.com/newsbelgorod/globallookpress

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала список пленных бойцов ВСУ, которые находились на борту рухнувшего самолета Ил-76. Перечень появился в ее Telegram-канале.

В нем 65 человек. Старшему из них было 58 лет, младшему — 21 год.

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На борту самолета, упавшего днем 24 января, никто не выжил. Наряду с пленными там находились россияне — шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Жители Белгородской области при крушении не пострадали: экипаж смог посадить самолет в поле, в стороне от населенного пункта.

Пленных везли в Белгородскую область для обмена. По предварительным данным, украинскую сторону об этом предупредили. Первоначально Украина не отрицала, что самолет сбили ВСУ, однако позже Минобороны страны отказалось брать на себя ответственность за катастрофу.