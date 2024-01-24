Происшествия 24 января 2024, 15:22 Жители Белгородской области не пострадали при крушении Ил-76 Глава района Нестеров: никто из местных жителей не пострадал при крушении Ил-76 Телеканал «360»

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Пострадавших среди жителей Белгородской области в результате крушения Ил-76 нет. Об этом сообщил глава Корочанского района Николай Нестеров в своем Telegram-канале.

«Потерпел крушение транспортный самолет, он упал в поле, никто из местных жителей не пострадал», — написал Нестеров.

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Эту информацию подтвердили «Известиям» в региональном Министерстве здравоохранения.

Самолет с 65 пленными бойцами ВСУ рухнул под Белгородом 24 января. Экипаж воздушного судна пожертвовал собой и предотвратил падение Ил-76 на село Яблоново. Пилоты увели борт в поле вместо того, чтобы выпрыгнуть из самолета с парашютом.

Ил-76 сбили Вооруженные силы Украины, заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. По его словам, ВСУ использовали для атаки ЗРК Patriot или IRIS-T. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил подготовить обращение к бундестагу и конгрессу США в связи с крушением самолета.

Украинские СМИ в первые минуты после катастрофы указывали на причастность ВСУ к удару по лайнеру. Но потом эту информацию удалили, сообщил сайт kp.ru.