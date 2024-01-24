24 января 2024, 13:07
Украину предупреждали о доставке пленных под Белгород
Mash: Украина знала о доставке пленных в Белгород, обмен планировался 24 января
Украину предупреждали о планируемой доставке пленных солдат ВСУ под Белгород военным самолетом, сообщил Telegram-канал Mash. По его сведениям, обмен пленными намечался на 24 января.
Авторы статьи отметили также, что пилоту удалось увести Ил-76 в поле, подальше от домов в деревне Яблонево — если бы этого не произошло, жертв могло быть куда больше.
Реклама
Ил-76 потерпел крушение днем 24 января. Минобороны подтвердило, что на борту были 65 пленных военнослужащих ВСУ, которых планировали обменять в Белгородской области. Кроме того, в самолете находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. По данным СМИ, никто не выжил.
К месту крушения направили представителей комиссии ВКС. Им предстоит установить причину происшествия. Приехали также сотрудники МЧС и следственная группа.
В распоряжении «360» появилось видео с места крушения.
Информацию об авиакатастрофе начали изучать в Кремле.
ВСУ
Самолеты
Украина
Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области
Реклама
Реклама