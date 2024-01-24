Происшествия 24 января 2024, 14:41 Украина отказалась брать на себя ответственность за крушение Ил-76 под Белгородом Минобороны Украины не признало ответственность за крушение Ил-76 под Белгородом Cover Images/Keystone Press Agency/globallookpress

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Киевский режим не взял на себя ответственность за ракетный удар и падение самолета Ил-76 в Белгородской области. Представитель Минобороны Украины заявил телеканалу «Общественное», что нужно уточнить информацию.

«В Минобороны Украины сообщили, что пока не могут подтвердить, что самолет поразили украинские силы обороны, поскольку „еще выясняют информацию“», — заявил журналист.

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Координационный штаб по вопросам военнопленных и уполномоченный по правам человека Верховной рады Дмитрий Лубинец не подтвердили, но и не опровергли информацию о готовившемся обмене и гибели 65 бывших украинских солдат. Местные СМИ в первые минуты указывали на причастность Вооруженных сил Украины к удару по самолету, но потом удалили эту информацию. Так поступила, например, «Украинская правда».

На обмен летели два самолета Ил-76. Первый сбили, по предварительной версии, тремя американскими или немецкими ракетами, он упал в Корочанском районе. Пилоты увели воздушное судно в сторону от села Яблоново и погибли вместе с 65 военнопленными. Второй самолет успел развернуться.