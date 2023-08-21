Происшествия 21 августа 2023, 18:37 Спасатели завершили поиски пропавших на экскурсии по коллекторам в Москве Baza: спасатели и работники «Мосводостока» завершили поиски пропавших в столичных тоннелях Telegram-канал Baza

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Спасатели и сотрудники Мосводостока проверили все возможные места, где могли находиться пропавшие во время подземной экскурсии. Поисковые работы завершены. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, спасатели осмотрели лазы и водостоки более чем трех километров коллекторов в центре Москвы, где в теории могли бы находиться пропавшие люди. Однако не удалось найти ни живых людей, ни тела. Предположительно, их унесло в Москву-реку.

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На данный момент известно о пяти пропавших: четырех участников экскурсии и гида-диггера. В результате поисков обнаружили тела четырех человек, последнего из них нашли под мостом около причала в парке «Зарядье».

Тела двух погибших подростков нашли утром 21 августа, а позже спасатели обнаружили тело еще одной 15-летней девушки. Полицейские задержали возможного организатора экскурсии по подземному коллектору в Москве.

Член «Россоюзспаса» Алексей Дударев объяснил, почему ходить на экскурсии под землей опасно для жизни и здоровья. Низкий уровень вентиляции может приводить к накоплению ядовитых газов или недостатку кислорода.