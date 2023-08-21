Происшествия 21 августа 2023, 15:56 Полицейские задержали возможного организатора экскурсии по подземному коллектору в Москве Mash: в Москве задержали подозреваемого в организации диггерской экскурсии Соцсети

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Сотрудники полиции задержали Никиту Дубаса. Его подозревают в организации диггерской экскурсии по подземным туннелям в Москве, не отвечающим требованиям безопасности. Об этом источник «360».

Telegram-канал Mash уточнил, что следователи приступили к допросу задержанного молодого человека. А также возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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По информации канала, Дубас завил, что давно не занимается диггерством и к ЧП с группой участников экскурсии по подземному коллектору реки Неглинки отношения никакого не имеет. При этом последнее СМС-сообщение от пропавшего гида Константина Филиппова пришло именно ему.

В своем аккаунте в соцсетях Дубас характеризует себя как подземного гида с десятилетним стажем. Сотрудники Следкома установят, причастен ли он к экскурсии 20 августа.

Предположительно, изучать подземные туннели отправились восемь человек. Из-за сильного дождя тоннели затопило, вода поднялась. Вскоре с диггерами пропала связь.

Утром в понедельник спасатели обнаружили тела двух погибших подростков, их вытащили из воды у парка «Зарядье». Еще одну погибшую 15-летнюю школьницу с пробитой головой нашли у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной.