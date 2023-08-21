Происшествия 21 августа 2023, 12:30 Тело еще одной участницы экскурсии по коллекторам нашли в Москве-реке Shot: в Москве-реке нашли тело 15-летней участницы экскурсии по подземным коллекторам Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве-реке обнаружили тело 15-летней девочки, которая участвовала в экскурсии по подземным коллекторам. У погибшей была рваная рана головы, сообщили в Telegram-канале Shot.

Авторы статьи уточнили, что мертвую школьницу с пробитой головой нашли у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной. Девочка могла получить травму, когда компанию смыло потоком воды из коллектора.

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До этого из водоема в районе «Зарядья» вытащили тела двух подростков. Предположительно, это были родственники руководителя PR-службы компании «Ланит» Дмитрия Маркушина — 15-летняя дочь и его 17-летний племянник.

Дети отправились на экскурсию вместе с диггером-гидом, чтобы посмотреть тайные лабиринты и подземную Москву. Во время нахождения компании в подземном коллекторе пошел сильный ливень. Самого Дмитрия Маркушина пока не нашли. Есть вероятность, что в группе были и другие участники.

Сейчас экскурсии по подземным коллекторам в Москве приостановили и вернули клиентам деньги за купленные билеты, уточнили в Telegram-канале «112». Следователи начали устанавливать число, имена и местонахождение всех участников экскурсии. К поискам подключились сотрудники «Мосводоканала».

Ранее полиция установила личности утонувших в центре Москвы подростков.