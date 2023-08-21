Происшествия 21 августа 2023, 16:40 Смертельная авантюра. Почему спастись из коллектора во время дождя практически невозможно Член «Россоюзспаса» Дударев: ходить на экскурсии под землей опасно для жизни и здоровья Freepik

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В Москве пропали без вести сотрудник группы компаний «Ланит» Дмитрий Маркушкин, его 15-летняя дочь и 17-летний племянник. Они поехали на экскурсию по подземным коллекторам вместе с диггерами, но начался сильный ливень. Тела молодых людей уже нашли и опознали, самого Дмитрия еще ищут. Все, что стоит знать о диггерстве, — в материале «360».

Экскурсия закончилась трагедией

Дмитрий Маркушин в воскресенье утром вместе с дочерью и племянником отправился на экскурсию по подземным коллекторам. Спуск был намечен в 11:00 в районе Неглинки с командой диггеров.

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Вечером 20 августа из коллектора в районе парка «Зарядье» достали тело молодой девушки, а позже — ближе к утру — нашли тело юного парня. В коллекторе Неглинки в районе улицы Варварка обнаружено еще одно тело погибшего.

Установлено, что погибшие 17-летний Глеб и 15-летняя Вика — родственники Дмитрия Маркушина. Самого сотрудника группы компаний «Ланит» пока не нашли. Дочь Маркушина также нашли мертвой.

Всего в группе находилось до восьми человек — на связь из них никто не выходит, об этом сообщили СМИ со ссылкой на экстренные службы. Следователи начали устанавливать число, имена и местонахождение всех участников экскурсии.

По предварительным данным, вода во время ливня в воскресенье резко поднялась, поэтому шансов спастись у диггеров практически не было. Экскурсию решили проводить, несмотря на прогноз погоды.

На данный момент походы по подземным коллекторам Москвы временно приостановлены. Все ближайшие запланированные мероприятия отменили, а участникам вернули деньги за купленные билеты.

Диггерство: чем опасно

Диггерство — практика исследования подземных систем, таких как катакомбы, подземные туннели, канализационные системы и другие подземные структуры. Эту деятельность нередко связывают с посещением мест, которые закрыты для публичного доступа. Одним словом, это достаточно опасное увлечение.

Опасности окружающей среды

Председатель Высшего Совета и член «Россоюзспаса» Алексей Дударев напомнил «360», что в подземных системах может быть низкий уровень вентиляции — это может приводить к накоплению ядовитых газов или недостатку кислорода.

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Также есть риски, связанные с наличием влажности, плесени, аллергенов и других опасных веществ. Такого рода явления, по словам члена «Россоюзспаса», могут вызывать проблемы с дыхательной системой.

Не зря ремонтные работы на глубине в канавах более метра являются газоопасными работами. А здесь люди спускаются в коллекторы, которые не проветриваются. Они не продуваются воздухом с содержанием кислорода. Алексей Дударев

Структурная небезопасность

Алексей Дударев отметил, что под землей случаются обрушения, падения камней или разрушение стен. Все это может привести к серьезным травмам и даже смерти человека, оказавшегося в неудачное время в неудачном месте.

Подземные структуры могут быть старыми и разрушенными. Нередко они подвергаются негативному воздействию из-за влажности и старости.

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Отсутствие естественного освещения и навигации

Подземные места обычно лишены естественного света. Это затрудняет навигацию и ориентирование, а также увеличивает вероятность падения или столкновения с препятствиями.

«Любая прорвавшаяся труба, водяной поток или дождь могут заполнить старые каналы. Это может либо смыть, либо утопить людей. Очень высокий риск», — заявил член «Россоюзспаса».

Скрытые опасности

Катакомбы и подземные системы могут стать убежищем для диких животных, насекомых или грызунов. Встреча с такими животными непредсказуема и опасна. Также эксперт обратил внимание, что такого рода места негигиеничны, там неприятный запах.

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Правовые последствия

Во многих странах диггерство под землей незаконно, особенно если это нарушает правила общественной безопасности или частной собственности. Незаконное проникновение в подземные системы может обернуться уголовным наказанием.

Частной собственностью [подземная система] вряд ли может быть. Однако это может быть собственность государства или частных компаний. Мое предположение — диггеры попадают обычно в заброшенные или старые системы, к которым легкий допуск. Алексей Дударев

В декабре 2015 в России ввели «антидиггерскую» статью 215.4 УК РФ «Незаконное проникновение на охраняемый объект», предусматривающую наказание за этот род деятельности.

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Прогнозы спасателя

Если в одном районе города происходит затопление, то по коллектору вода распространяется очень быстро, объяснил в беседе с «360» спасатель Александр Гофштейн. Надежды на спасение при таком явлении обычно нет.

Это чисто авантюрная акция. Диггеры, которые постоянно «выползают» в подземный коллектор, подвергаются риску быть утопленным. Выйти из него сухим из воды крайне затруднительно. Александр Гофштейн

Экскурсии диггеров в подземелье, несмотря на захватывающий опыт, по словам эксперта, — опасное занятие. Риск тут едва ли оправдан, потому что спастись в случае затопления практически невозможно.

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«Антидиггерские» меры

Член Общественной палаты и российский политический деятель Султан Хамзаев заявил в разговоре с «360» призвал как следует разобраться с организаторами подобных экскурсий.

Нужно внимательнее с точки зрения безопасности подойти к вопросу. Конкретный случай — трагедия, но где гарантия, что такого рода выходки не будут совершать террористические группировки? Султан Хамзаев

Он отметил, что коллекторы должны быть закрыты для всех, кроме специализированных служб. По его словам, туристическое посещение таких мест должно пресекаться законом.