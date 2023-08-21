Происшествия 21 августа 2023, 10:24 Два подростка погибли во время экскурсии по коллекторам в Москве Shot: полиция установила личности утонувших в центре Москвы подростков Сайт мэра и правительства Москвы

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Недалеко от парка «Зарядье» из коллектора достали тела двух подростков в возрасте 15 и 17 лет. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, подростки поехали на экскурсию по подземным коллекторам вместе с диггерами. Во время поездки начался сильный ливень, из-за чего вода резко поднялась. Другие обстоятельства не известны.

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Как сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы, всего в группе было до восьми человек. На связь они не выходят. Спасатели ведут их поиски.

Тела обнаружили сегодня утром. В 04:25 полиция получила сообщение о плавающем в Москве-реке недалеко от парка «Зарядье» трупе. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия и подтвердили информацию.