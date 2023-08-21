Эксклюзив 21 августа 2023, 17:28 Тело четвертого диггера нашли в Москва-реке под Парящим мостом в «Зарядье» Источник «360»: тело еще одного диггера нашли в Москва-реке под Парящим мостом в «Зарядье» Сайт мэра и правительства Москвы

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Тело четвертого участника экскурсии по коллекторам обнаружили в Москва-реке. Труп всплыл у причала «Зарядье» под Парящим мостом, сообщил источник «360».

Очевидеца сообщила в экстренные службы о всплывшем утопленнике в Москва-реке в парке «Зарядье» прямо под Парящим мостом.

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Прибывшие на место специалисты устанавливают все причины и обстоятельства произошедшего. Предположительно, это тело четвертого утонувшего диггера, участвовавшего в экскурсии по подземному коллектору реки Неглинка 20 августа.

Источник «360» уточнил, что в трех метрах от берега в воде обнаружили труп мужчины.

Предположительно, группа диггеров состояла из восьми человек. Во время экскурсии на Москву обрушился сильный ливень, который затопил туннели. Вскоре вода поднялась и с диггерами пропала связь. Спасатели приступили к поискам пропавших.

Двух подростков нашли погибшими, их тела достали из воды у парка «Зарядье» утром 21 августа. Тело еще одной школьницы с пробитой головой обнаружили у Большого Устьинского моста на Москворецкой набережной.

Ранее полицейские задержали возможного организатора экскурсии по подземному коллектору в Москве. Следователи приступили к допросу задержанного.