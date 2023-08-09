Происшествия 09 августа 2023, 11:48 Спасатели начали поиск людей под завалами на Загорском оптико-механическом заводе Подразделения МЧС начали разбирать завалы после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

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На территории Загорского оптико-механического завода начали разбирать завалы от взрыва. Под обломками могли застрять люди. Видео с места событий показал Telegram-канал «Сергиев Посад Life».

Взрыв произошел днем 9 августа около котельной, начался пожар. Ударная волна повредила не только постройки на самом заводе, но и окна в домах рядом с ним. Работников эвакуировали. По предварительной информации, пострадали около 16 человек. Под обломками могли остаться люди, и спасатели начали разбирать завалы.

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К месту ЧП съехались полицейские и скорая помощь. Подмосковное управление Следкома сообщило, что направило в Сергиев Посад следователей и криминалистов. Администрация запустила горячую линию, телефоны опубликовал глава округа Дмитрий Акулов.

Экстренные службы опровергли атаку беспилотника на завод в Сергиевом Посаде. Собеседник ТАСС заявил, что взрыв мог произойти в ангаре с пиротехникой.