Важное 09 августа 2023, 11:23 Беспилотник не был причиной взрыва в Сергиевом Посаде — ТАСС ТАСС: взрыв на Загорском заводе в Сергиевом Посаде произошел не из-за БПЛА Соцсети

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Причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде не был беспилотник. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Беспилотники, по предварительным данным, не являются причиной взрыва на Загорском оптико-механическом заводе», — заявил собеседник агентства.

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Взрыв прогремел в Сергиевом Посаде утром 9 августа. Агентство сообщило об 11 пострадавших. Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже выехал на место ЧП.

Позже СМИ написали, что взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса. Также появилась информация о том, что ЧП могло случиться в ангаре с пиротехникой.

Очевидец рассказал «360», что людей сейчас просят отправиться по домам. Мужчина также поделился, что из-за взрывной волны лишился машины. Сам он был в крови. О том, получил ли местный житель травмы, пока не известно.