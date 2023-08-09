Происшествия 09 августа 2023, 11:40 Ангар с пиротехникой предположительно взорвался в Сергиевом Посаде ТАСС: причиной взрыва в Сергиевом Посаде мог стать ангар с пиротехникой Телеканал «360»

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Взрыв в Сергиевом Посаде мог произойти в ангаре с пиротехникой. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Предварительно установлено, что взрыв произошел на складе с пиротехнической продукцией», — сказал источник агентства.

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Взрыв произошел на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Предприятие разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения.

После происшествия экстренные службы начали эвакуировать людей с завода. К месту взрыва выехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. После ЧП в Сергиевом Посаде запустили горячую линию для обращений жителей.

Источник ТАСС сообщил, что причиной случившегося, по предварительным данным, не были беспилотники. Взрыв мог произойти из-за нарушения технологического процесса.