Происшествия 09 августа 2023, 11:34 Пожар возник на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде после взрыва МЧС подтвердило пожар на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Соцсети

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На Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде произошел пожар. Об этом «360» сообщила пресс-служба главного управления МЧС Московской области.

Сообщение о происшествии на проспекте Красной Армии поступило в 10:45.

«Пожарно-спасательные подразделения направили на место. Дальнейшая информация уточняется», — добавили в ведомстве.

Ранее очевидцы сообщили о громком взрыве в Сергиевом Посаде, из-за которого в домах задрожали стекла и распахнулись окна. Позже выяснилось, что он произошел возле котельной на территории Загорского оптико-механического завода. С предприятия стали эвакуировать людей. Людей выводят из всех зданий и цехов, в частности арендованных.

СМИ сообщили об 11 пострадавших. Установлено, что причиной взрыва не был беспилотник — так ТАСС сообщили в экстренных службах.

На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он заявил, что будет там в самое ближайшее время.