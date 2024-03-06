Происшествия 06 марта 2024, 12:00 Смерть пострадавшего при взрыве на ТЭЦ в Шагонаре не подтвердилась Минздрав опроверг данные о смерти пострадавшего при взрыве на Шагонарской ТЭЦ Пресс-служба администрации города или района

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Ни один пострадавший при взрыве и пожаре на ТЭЦ в Шагонаре не погиб. Информацию о смерти одного из пациентов в больнице РИА «Новости» опроверг Минздрав Тувы.

«Нет, неправда. Все живы», — констатировал представитель ведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

О том, что один из пострадавших скончался, СМИ писали со ссылкой на источники в экстренных службах.

Взрыв произошел на ТЭЦ ранним утром 6 марта. Вспыхнул пожар. По предварительным данным, причиной ЧП стала детонация угольной пыли. Известно о 23 пострадавших. Из них госпитализация потребовалась 15, состояние шестерых из которых оценивается как тяжелое. Открытое горение в здании удалось ликвидировать. На месте работали 170 спасателей, они задействовали 40 спецмашин.

В результате случившегося в городе временно отключили центральное отопление. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.

Для местных жителей работают 18 пунктов временного размещения.