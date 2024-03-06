06 марта 2024, 09:39
Названа причина взрыва на ТЭЦ в Шагонаре
РИА «Новости»: взрыв на ТЭЦ в Шагонаре случился из-за детонации угольной пыли
Причиной взрыва и последовавшего пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве, предварительно, стала детонация угольной пыли. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.
«В 04:42 поступила информация о взрыве угольной пыли в помещении подачи топлива в трехэтажном здании центральной котельной», — констатировал собеседник издания.
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На месте работали 111 специалистов, применяя 26 спецмашин.
О том, что к пожару привел взрыв в отсеке теплопередачи, информировали на странице Улуг-Хемского района в соцсети «ВКонтакте». Котлы не пострадали. Пожар удалось локализовать. Известно о 18 пострадавших, все они сотрудники ТЭЦ. Их госпитализировали. Шестеро в тяжелом состоянии, девять — в среднетяжелом, состояние троих ближе к удовлетворительному. Еще 21 человека эвакуировали из здания.
После ЧП в Шагонаре временно отключили центральное отопление, в школах отменили занятия. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.
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