Происшествия 06 марта 2024, 10:32 Почти 20 ПВР развернули после взрыва на ТЭЦ в Шагонаре РИА «Новости»: в Туве развернули 18 ПВР после взрыва на ТЭЦ Пресс-служба администрации города или района

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В шести населенных пунктах Республики Тыва развернули 18 пунктов временного размещения после взрыва и пожара на ТЭЦ в Шагонаре. Об этом РИА «Новости» сообщили в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, эти ПВР способны вместить более четырех тысяч человек.

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Взрыв на Шагонарской ТЭЦ произошел ранним утром 6 марта. Предварительно, случилась детонация угольной пыли. Вспыхнул пожар. Погибших нет, без вести никто не пропал. С места ЧП успешно эвакуировали 21 человека. Травмы получили 18 сотрудников ТЭЦ, троих медики уже отпустили на амбулаторное лечение.

На месте происшествия трудились более 100 специалистов. Возгорание удалось локализовать. Котлы не пострадали.

В Шагонаре временно отключили центральное отопление, в местных школах отменили уроки. В Тыве ввели режим ЧС регионального значения.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Максимальная санкция по статье — лишение свободы на пять лет.