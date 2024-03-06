Происшествия 06 марта 2024, 11:05 Скончался один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ «Интерфакс»: один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ умер в больнице Пресс-служба администрации города или района

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Один человек, пострадавший при пожаре на Шагонарской ТЭЦ в Туве, скончался в больнице. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Утром 6 марта глава Республики Тыва Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале о ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Из-за аварии в Шагонаре временно прекратили подачу тепла. В Туве ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. В шести населенных пунктах республики развернули 18 ПВР.

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По предварительной информации, пожар начался в отсеке теплоподачи, расположенном неподалеку от котельной. В экстренных службах сообщили, что на ТЭЦ произошел взрыв угольной пыли. Пожарные ликвидировали открытое горение на объекте.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что при ЧП в Туве пострадали 23 человека. По его словам, 15 человек доставили в больницы с ожогами и травмами, шестеро из них находились в тяжелом состоянии.