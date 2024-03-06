Происшествия 06 марта 2024, 11:01 Пожарные ликвидировали открытое горение в здании Шагонарской ТЭЦ

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Спасателям удалось устранить открытое горение в здании теплоэлектроцентрали в Шагонаре в Улуг-Хемском районе Тывы. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По информации ведомства, огнеборцы спасли из горящего здания четырех человек. На месте ЧП задействовали 170 спасателей и 40 единиц техники.

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«Газодымозащитники из котельной спасли четыре человека», — указали в пресс-службе.

МЧС также опубликовало видео с работой пожарных. На кадрах видно, как огнеборцы тушат возгорание в здании ТЭЦ, которое заволокло дымом.

Ранее экстренные службы проинформировали о взрыве на территории инфраструктурного объекта в Шагонаре. Предполагают, что произошла детонация угольной пыли.

По данным МЧС, пожар вспыхнул в котельной. На странице Улуг-Хемского района в соцсети «ВКонтакте» заявили, что возгорание началось из-за взрыва в отсеке теплопередачи. Всего в результате пожара пострадали 18 человек, данные о погибших не поступали.

Власти ввели в Тыве режим чрезвычайной ситуации регионального значения.