Происшествия 06 марта 2024, 09:07 Режим чрезвычайной ситуации ввели в Туве после пожара на ТЭЦ Глава Ховалыг: в Туве ввели режим ЧС после аварии на Шагонарской ТЭЦ Пресс-служба администрации города или района

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В Шагонаре из-за аварии на ТЭЦ приостановили теплоподачу. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«На оперативном штабе приняли решение ввести в Туве режим ЧС регионального значения. По предварительным данным, ЧП на Шагонарской ТЭЦ произошло в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной», — сообщил он.

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Владислав Ховалыг сообщил, что после ликвидации возгорания на территории предприятия начали разборку и проливку конструкций. После спасателей к работе подключится аварийно-восстановительная бригада, задача которой — проверить сети и котлоагрегаты, повысить давление и запустить оборудование. Глава региона заявил, что в случае необходимости коммунальщики задействуют резервные источники.

Теплоподачу в Шагонаре, по его информации, приостановили. Примерно треть горожан, четыре тысячи человек, жили в подключенных к центральному отоплению 62 многоквартирных и 216 частных домах.

Администрация Улуг-Хемского района сообщила, что котельную запустят к вечеру 6 марта. Чиновники заявили, что на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв, но котлы уцелели. Последствия ЧП сняли на видео.