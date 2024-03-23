Происшествия 23 марта 2024, 13:15 Следователи призвали очевидцев теракта в Crocus City Hall сообщить детали Следком попросил россиян сообщить всю информацию о теракте в Подмосковье Пресс-служба Следственного комитета

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Следователи попросили очевидцев и тех, кто находился во время теракта в концертном зале Crocus City Hall, рассказать все подробности о произошедшем. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

«Следственный комитет России обращается <…> с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий», — передали в СК.

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Информацию можно передать по телефонам: 8-495-986-78-68 — Главное следственное управление СКР; 8-495-690-25-28 — Главное следственное управление СКР по Москве; 8-800-100-12-60 — Единая многоканальная линия СКР.

Расследование уголовного дела о теракте лично контролирует глава Следкома России Александр Бастрыкин. Он призвал сурово наказать причастных к вероломному нападению на беззащитных людей. Глава ведомства выразил соболезнования семьям погибших.

По последним данным СК, на месте теракта нашли еще тела погибших. Общее число жертв составляет 115 человек. Поиски продолжаются. Ранее спасатели показали кадры разбора завалов.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 11 причастных к террористическому акту. Преступники собирались сбежать на Украину. Террористы тщательно спланировали все свои действия.

Москва и область поддержат пострадавших — им выплатят до трех миллионов рублей. Власти столицы и Подмосковья также возьмут на себя организацию похорон погибших. В Красногорске в Центре помощи начали принимать родственников жертв и раненых.