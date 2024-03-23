Общество 23 марта 2024, 12:23 Москва выделит деньги на помощь пострадавшим при теракте в Красногорске Собянин: Москва возьмет на себя похороны погибших при теракте в Crocus City Hall Пресс-служба губернатора Московской области

Читать 360tv в

Москва и область поддержат пострадавших при теракте в Crocus City Hall. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Совместно выплатим денежные компенсации пострадавшим от 500 тысяч рублей до трех миллионов», — написал он.

Реклама

Столица финансово поможет москвичам и иногородним, а Подмосковье — жителям области. Также власти регионов возьмут на себя организацию похорон погибших.

«Продолжаем оказывать всю необходимую помощь с привлечением городских служб. Соболезную родным и близким погибших», — добавил Собянин.

Теракт, произошедший в Подмосковье, был тщательно спланирован. Вооруженные боевики ворвались в концертный зал и расстреляли людей. Число жертв достигло 93, пострадали более 100 человек, в крайне тяжелом состоянии 16 раненых.

Подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall задержали на границе с Украиной. Центры крови в Московской области с раннего утра принимают доноров, пожелавших помочь раненым.