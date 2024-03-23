23 марта 2024, 11:39
Родственники жертв теракта в Crocus City начали собираться в Центре помощи
Центр помощи в БЦ «Кубик» начал принимать родственников пострадавших в теракте
В Красногорске в Центре помощи начали принимать родственников погибших и пострадавших в теракте в Crocus City. Видео появилось в распоряжении «360».
Центр оборудовали в офисе фонда «Защитники отечества», расположенного в БЦ «Кубик» в пяти минутах от Crocus City. В субботу с 10:00 родственники смогут узнать необходимые сведения о пострадавших и погибших.
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Представители правительства Москвы и области предоставят всю помощь и необходимую информацию посетителям. Также в центре можно получить консультации психологов и пообщаться с представителями церкви.
Несколько семей пострадавших в теракте в Crocus City Hall уже посетили Центр поддержки. Одна из женщин разыскивает свою дочку.
Семьям погибших и пострадавших во время теракта в Crocus City Hall выплатят компенсации в размере от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Такое решение приняли власти Подмосковья.
Красногорск
Терроризм
Стрельба в Crocus City Hall
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