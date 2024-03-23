Происшествия 23 марта 2024, 11:39 Родственники жертв теракта в Crocus City начали собираться в Центре помощи Центр помощи в БЦ «Кубик» начал принимать родственников пострадавших в теракте

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В Красногорске в Центре помощи начали принимать родственников погибших и пострадавших в теракте в Crocus City. Видео появилось в распоряжении «360».

Центр оборудовали в офисе фонда «Защитники отечества», расположенного в БЦ «Кубик» в пяти минутах от Crocus City. В субботу с 10:00 родственники смогут узнать необходимые сведения о пострадавших и погибших.

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Представители правительства Москвы и области предоставят всю помощь и необходимую информацию посетителям. Также в центре можно получить консультации психологов и пообщаться с представителями церкви.

Несколько семей пострадавших в теракте в Crocus City Hall уже посетили Центр поддержки. Одна из женщин разыскивает свою дочку.

Семьям погибших и пострадавших во время теракта в Crocus City Hall выплатят компенсации в размере от 500 тысяч до трех миллионов рублей. Такое решение приняли власти Подмосковья.