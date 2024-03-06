Происшествия 06 марта 2024, 06:05 Власти Тувы сообщили о происшествии на ТЭЦ с 10 пострадавшими Глава Тувы Ховалыг: на Шагонарской ТЭЦ произошло ЧП, 10 человек пострадали Svetlana Vozmilova/Global Look Press

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На Шагонарской ТЭЦ произошел пожар. Здание оцепили, на место прибыли оперативные службы. Пострадали 10 человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«Выясняем причины ЧП на Шагонарской ТЭЦ. Погибших нет, но известно о 10 пострадавших. Они госпитализированы», — сообщил он.

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Здание, по словам главы региона, оцепили, мобилизовали аварийные бригады. Владислав Ховалыг выехал в Шагонар. Он сообщил, что создали оперативный штаб с участием руководства МВД, МЧС, Росгвардии, министерств здравоохранения, энергетики, ЖКХ и других ведомств.

Глава региона не уточнил характер происшествия. МЧС Республики Тыва заявило, что на котельной в Шагонаре произошли пожар и задымление. Минздрав региона объявил об отправке бригады врачей, в том числе анестезиологов и реаниматологов.